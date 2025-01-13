Honda удостоена премии «Лучший автомобиль Северной Америки» за гибридную модель «Civic»

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Детройт, 10 января (Jiji Press) -- На торжественной церемонии в Детройте, штат Michigan, гибридная версия Honda Civic была признана лучшим автомобилем Северной Америки 2025 года по итогам голосования автомобильных журналистов из США и Канады. Члены жюри особо отметили, что автомобиль «обеспечивает исключительное удовольствие от вождения и демонстрирует впечатляющую топливную экономичность».

Среди финалистов также были представлены Toyota Camry и южнокорейский Kia K4. На фоне замедления роста спроса на электромобили на американском рынке, популярность гибридных автомобилей продолжает расти. По словам представителя компании Honda: «Гибридные технологии являются ключевым элементом нашей стратегии электрификации».

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