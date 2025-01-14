КНДР подстрекает антияпонские настроения через тайную организацию в Южной Корее

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Сеул, 14 января (Jiji Press) -- Северная Корея направляла директивы тайной организации, в состав которой входили бывшие руководители крупнейшего профсоюза Южной Кореи, с целью разжигания антияпонских настроений, сообщили источники в окружном суде Сувона близ Сеула. Эти директивы были приняты в качестве доказательств в приговоре бывшим руководителям, которые были арестованы и обвинены в 2023 году в нарушении закона о национальной безопасности (шпионаж).

В ноябре 2024 года окружной суд приговорил трех человек, включая бывшего руководителя Корейской конфедерации профсоюзов в возрасте 50 лет, к тюремному заключению сроком от 5 до 15 лет за сбор информации о базах США в Южной Корее по указанию Бюро культурного обмена КНДР. Все трое подали апелляцию.

Согласно приговору, полученному Jiji Press, с 2018 по 2022 год было зафиксировано 102 случая обмена информацией: 89 директив от Северной Кореи, отправленных по электронной почте, и 13 отчетов, направленных тайной организацией в Пхеньян.

В июле 2019 года, когда отношения между Японией и Южной Кореей ухудшились при администрации Мун Чжэ Ина из-за проблемы бывших рабочих и Япония ужесточила экспортный контроль, КНДР потребовала «максимально проявить антияпонские настроения на массовых митингах и связать классовую борьбу с антияпонской борьбой». В директивах предлагались такие меры, как сжигание японского флага и внезапные демонстрации у японского посольства и консульств.

В августе 2019 года были даны указания по «деятельности, направленной на разрыв трехстороннего союза между Кореей, США и Японией» с целью ослабления сотрудничества в области безопасности между тремя странами. В мае 2021 года, после решения японского правительства о сбросе очищенной воды с АЭС, были даны указания использовать рост антияпонских настроений для дальнейшего обострения японо-южнокорейских противоречий.

В директиве от мая 2022 года, сразу после вступления в должность администрации Юн Сок Ёля, КНДР осудила новое правительство за то, что оно «с самого начала сговорилось с США и одержимо конфронтацией с Северной Кореей», призывая «мобилизовать широкие массы на борьбу с осуждением и обличением».

В одном из отчетов содержались номера мобильных телефонов всех членов парламента, избранных на всеобщих выборах в Южной Корее в апреле 2020 года.







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