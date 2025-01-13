В префектуре Миядзаки на юго-западе Японии зафиксировано землетрясение силой 5 баллов: объявлено предупреждение о цунами в Коти и Миядзаки – Метеорологическое агентство изучает связь с желобом Нанкай

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Токио, 13 января (Jiji Press) -- Мощное землетрясение произошло на юго-западе Японии 13 января вечером, в результате чего было выпущено предупреждение о цунами для префектур Коти и Миядзаки.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло примерно в 21:19 по местному времени в море Хюга на глубине около 30 километров. Согласно данным Метеорологического агентства Японии, подземные толчки силой 5 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности были зафиксированы в населённых пунктах Таканабе, Синтоми и Миядзаки префектуры Миядзаки.

В связи с этим Метеорологическое агентство объявило предупреждение о цунами для префектур Коти и Миядзаки, а также в 21:55 того же дня приступило к изучению возможной связи с землетрясением в желобе Нанкай, выпустив «Экстренное оповещение о землетрясении в желобе Нанкай (ведётся расследование)».

По информации агентства, в порту Миядзаки города Миядзаки и в порту Ютю города Ниттинан были зафиксированы волны цунами высотой 20 сантиметров.

Сила подземных толчков в различных регионах составила: 5 баллов: Таканабе, Синтоми, Миядзаки (префектура Миядзаки) 4 балла: Нобеока, Куруме, Канзаки, Кумамото, Оита, Кагосима 3 балла: Хюга, Омута, Сага, Амакуса, Беппу, Акуне, Тоёока, Сакаиминато, Идзумо, Хиросима, Ямагути, Мацуяма, Сукумо, Исахая.

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