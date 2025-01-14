Врач обвиняется в пособничестве убийству с расчленением в отеле Саппоро

Новости

Саппоро, 14 января (Jiji Press) -- В окружном суде Саппоро под председательством судьи Ватанабэ Фумиаки состоялось первое заседание с участием присяжных по делу 61-летнего врача Тамура Осаму, обвиняемого в пособничестве убийству. Подсудимый отрицает все предъявленные ему обвинения.

Обвиняемый является отцом Тамура Руны (30 лет), которой предъявлены обвинения в убийстве. Адвокаты настаивают на невиновности подсудимого, утверждая, что он не был осведомлен о планах дочери совершить убийство и не имел намерения участвовать в преступлении.

Оглашение приговора назначено на 12 марта. Что касается Руны, она проходит повторную психиатрическую экспертизу, и сроки начала её судебного процесса пока не определены.

Согласно материалам обвинения, Тамура, будучи осведомленным о намерениях дочери совершить убийство, приобрел и передал ей пилу и чемодан. В июле 2023 года он осуществлял транспортировку Руны на автомобиле между отелем и их домом в Саппоро, позволил хранить отсеченную голову жертвы в своем жилище и производил видеосъемку процесса расчленения тела.

С июля прошлого года Тамура выступал в качестве свидетеля на судебном процессе по делу матери Руны, Хироко (62 года), которой также предъявлены обвинения в пособничестве в надругательстве над телом погибшего. В своих показаниях он утверждал, что «не был информирован о планах» убийства.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]