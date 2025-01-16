Количество банкротств в Японии превысило 10 тысяч случаев в 2024 году – худший показатель за последние 11 лет

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Токио, 14 января (Jiji Press) -- По данным исследовательской компании Tokyo Shoko Research Ltd., опубликованным во вторник, в прошлом году число компаний-банкротов с задолженностью свыше 10 миллионов йен выросло на 15,1% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 10 006 случаев. Впервые за 11 лет этот показатель превысил отметку в 10 тысяч.

Рост числа банкротств наблюдается третий год подряд на фоне повышения цен, вызванного ослаблением йены, и увеличения расходов на персонал из-за нехватки рабочей силы.

При этом общая сумма задолженности обанкротившихся компаний в 2024 году сократилась на 2,4%, составив 2 343,5 миллиарда йен. Единственным крупным банкротством с обязательствами свыше 100 миллиардов йен стала компания MSJ Asset Management Co. (бывшая Mitsubishi Aircraft Corp.) с задолженностью в 641,3 миллиарда йен. Примечательно, что более 70% обанкротившихся компаний имели задолженность менее 100 миллионов йен.

В отраслевом разрезе рост банкротств зафиксирован в восьми из десяти исследуемых секторов. Лидирует сфера услуг, где число банкротств достигло 3 329 случаев, что на 13,2% больше показателя 2023 года. В строительной и транспортной отраслях, столкнувшихся с серьезным кадровым дефицитом из-за ужесточения правил сверхурочной работы, рост банкротств составил 13,6% и 9,8% соответственно.

Число банкротств, непосредственно связанных с нехваткой рабочей силы, резко возросло примерно на 80%, достигнув рекордных 289 случаев за весь период наблюдений с 2013 года. Количество банкротств, вызванных инфляционными процессами, когда компании не смогли компенсировать растущие издержки повышением цен, второй год подряд демонстрирует рост и достигло 698 случаев.







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