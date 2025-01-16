Suzuki начинает производство автомобильного топлива из коровьего навоза в Индии

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Нью-Дели, 15 января (Jiji Press) -- Японский автоконцерн Suzuki Motor Corp. приступает к реализации масштабного проекта по производству автомобильного биотоплива из коровий навоз в Индии.

Стремясь достичь углеродной нейтральности, компания развивает не только электромобильное направление, но и внедряет альтернативные экологичные технологии.

25 декабря прошлого года президент компании Сузуки Тосихиро вместе с руководством посетил сельскохозяйственный район на западе Индии. На осмотренной молочной ферме действует система сбора коровий навоз от местного поголовья коров с последующей переработкой в биореакторах. Получаемый метан местные жители используют для приготовления пищи, а переработанные отходы применяются как органические удобрения.

Данная ферма является частью пилотного проекта, реализуемого дочерней организацией Национального совета по развитию молочного животноводства (NDDB) – государственного ведомства, отвечающего за внедрение и эксплуатацию биогазовых установок. Suzuki развивает аналогичную технологию, закупая у фермеров ранее неиспользуемый коровий навоз для получения метана в качестве альтернативного топлива для автомобилей с газовыми двигателями (CNG).

Компания планирует построить пять биогазовых предприятий в штате Гуджарат, из которых два начнут работу уже этим летом. Произведенное топливо будет поставляться на автозаправочные станции при заводах. Suzuki подписала инвестиционное соглашение с дочерней структурой NDDB и развивает партнерство с крупнейшими молочными кооперативами для расширения биогазового производства на территории всей страны.

Содержащийся в коровий навоз метан создает парниковый эффект в 28 раз сильнее углекислого газа (CO2). Его сжигание предотвращает выброс в атмосферу. Суточного объема коровий навоз от десяти коров хватает для обеспечения работы одного автомобиля на CNG в течение дня. Учитывая, что в Индии насчитывается около 300 миллионов голов крупного рогатого скота, теоретически можно обеспечить топливом до 30 миллионов автомобилей. На сегодняшний день доля Suzuki на индийском рынке автомобилей с CNG-двигателями превышает 70%.

В индийских деревнях коровий навоз традиционно формуют в лепешки и сушат на солнце. Сельские жители испокон веков используют его как топливо для приготовления пищи, и такая практика является частью местной культуры. Более того, в индуизме корова считается священным животным и воспринимается как средство передвижения богов.

Как отмечает Сузуки Тосихиро: «Этот проект имеет огромное значение для развития сельских районов. Мы должны объединить усилия для развития Индии». Несмотря на то, что компания рассматривает возможность реализации подобных проектов в других странах, на данном этапе социальная значимость проекта преобладает над коммерческой составляющей, и его рентабельность будет зависеть от дальнейшего развития.

В день этого визита в Японии ушел из жизни его отец, советник Сузуки Осаму, стоявший у истоков развития индийского направления компании.













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