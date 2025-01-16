Suzuki начинает производство автомобильного топлива из коровьего навоза в Индии

Общество Технологии

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Нью-Дели, 15 января (Jiji Press) -- Японский автоконцерн Suzuki Motor Corp. приступает к реализации масштабного проекта по производству автомобильного биотоплива из коровий навоз в Индии.

Стремясь достичь углеродной нейтральности, компания развивает не только электромобильное направление, но и внедряет альтернативные экологичные технологии.

25 декабря прошлого года президент компании Сузуки Тосихиро вместе с руководством посетил сельскохозяйственный район на западе Индии. На осмотренной молочной ферме действует система сбора коровий навоз от местного поголовья коров с последующей переработкой в биореакторах. Получаемый метан местные жители используют для приготовления пищи, а переработанные отходы применяются как органические удобрения.

Данная ферма является частью пилотного проекта, реализуемого дочерней организацией Национального совета по развитию молочного животноводства (NDDB) – государственного ведомства, отвечающего за внедрение и эксплуатацию биогазовых установок. Suzuki развивает аналогичную технологию, закупая у фермеров ранее неиспользуемый коровий навоз для получения метана в качестве альтернативного топлива для автомобилей с газовыми двигателями (CNG).

Компания планирует построить пять биогазовых предприятий в штате Гуджарат, из которых два начнут работу уже этим летом. Произведенное топливо будет поставляться на автозаправочные станции при заводах. Suzuki подписала инвестиционное соглашение с дочерней структурой NDDB и развивает партнерство с крупнейшими молочными кооперативами для расширения биогазового производства на территории всей страны.

Содержащийся в коровий навоз метан создает парниковый эффект в 28 раз сильнее углекислого газа (CO2). Его сжигание предотвращает выброс в атмосферу. Суточного объема коровий навоз от десяти коров хватает для обеспечения работы одного автомобиля на CNG в течение дня. Учитывая, что в Индии насчитывается около 300 миллионов голов крупного рогатого скота, теоретически можно обеспечить топливом до 30 миллионов автомобилей. На сегодняшний день доля Suzuki на индийском рынке автомобилей с CNG-двигателями превышает 70%.

В индийских деревнях коровий навоз традиционно формуют в лепешки и сушат на солнце. Сельские жители испокон веков используют его как топливо для приготовления пищи, и такая практика является частью местной культуры. Более того, в индуизме корова считается священным животным и воспринимается как средство передвижения богов.

Как отмечает Сузуки Тосихиро: «Этот проект имеет огромное значение для развития сельских районов. Мы должны объединить усилия для развития Индии». Несмотря на то, что компания рассматривает возможность реализации подобных проектов в других странах, на данном этапе социальная значимость проекта преобладает над коммерческой составляющей, и его рентабельность будет зависеть от дальнейшего развития.

В день этого визита в Японии ушел из жизни его отец, советник Сузуки Осаму, стоявший у истоков развития индийского направления компании.

牛ふんを活用する酪農家を視察するスズキの鈴木俊宏社長（左手前から２人目）。手前の発酵槽に牛ふんを入れ、メタンガスを抽出する＝２０２４年１２月２５日、インド西部グジャラート州アナンド

牛ふんを固めた煮炊き用の燃料について説明を受けるスズキの鈴木俊宏社長（右）＝２０２４年１２月２５日、インド西部グジャラート州アナンド

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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