Honda Motor Co. построит новый электромобиль премиум-класса в США

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Нью-Йорк, 15 января (Jiji Press) -- Honda Motor Co. объявила о планах начать производство нового электрического внедорожника премиум-класса Acura «RSX» на своём заводе в штате Огайо к концу текущего года. Автомобиль будет оснащён инновационной операционной системой «ASIMO OS», в основу которой легли технологии человекоподобного робота «ASIMO», разработка которого была завершена в 2022 году.

В минувшем году Honda Motor Co. вывела на североамериканский рынок два электромобиля, созданных в сотрудничестве с General Motors Co. и производимых на мощностях GM: «Prologue» и Acura «ZDX». Что касается самостоятельных проектов, компания начнёт с производства «RSX» в конце этого года, а в 2026 году планирует запустить новую линейку электромобилей под брендом «0 Series».

«RSX» - это спортивный внедорожник (SUV), отличительной особенностью которого стал обтекаемый силуэт. Honda Motor Co. провела модернизацию своего действующего предприятия в Огайо для обеспечения возможности производства электромобилей. В начале этого месяца компания представила на выставке потребительской электроники «CES» в Лас-Вегасе новый прототип «0 Series» и операционную систему «ASIMO OS».







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