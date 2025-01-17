«Теперь я счастлива» – письмо погибшей сестре: История женщины-очевидца, ставшей матерью – Подсолнухи возрождения спустя 30 лет после землетрясения в Хансине

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Кобе, 17 января (Jiji Press) — Сотрудница службы по уходу за пожилыми людьми в городе Кобе, Кикути Ицука (45 лет), потеряла свою младшую сестру Като Харуку (11 лет) во время разрушительного землетрясения в Хансине 30 лет назад. Подсолнухи, выросшие на месте их разрушенного дома, стали по всей стране символом памяти погибших и возрождения после трагедии. Хотя порой эта символичность становилась для неё тяжёлым бременем, сейчас, став матерью, она продолжает рассказывать свою историю молодому поколению, не заставшему те события.

Кикути, в то время ученица третьего класса средней школы, находилась во время землетрясения на втором этаже своего дома в районе Хигасинада. Когда она попыталась спуститься на первый этаж, отодвинув упавший шкаф, лестницы уже не было, и ей пришлось выбираться через балкон. «Я совершенно не понимала, что происходит». Обернувшись, она увидела, что первый этаж, где спала её сестра, полностью обрушился.

Её младшая сестра была бойкой и разговорчивой девочкой, часто вступала в споры. Увидев в морге тело, покрытое синяками, Кикути подумала: «Кто это? Страшно». Она никак не могла поверить в случившееся.

После поступления в старшую школу мать продолжала часами плакать перед домашним алтарём. Когда нужно было обсуждать своё будущее, мать не могла сосредоточиться на ней, и Кикути «ревновала к погибшей сестре, желая, чтобы мама заметила меня». Она начала наносить себе порезы и принимать транквилизаторы.

Летом первого года обучения в старшей школе, когда она старалась не смотреть на пустырь, где раньше стоял их дом, отец одноклассницы сестры сообщил ей: «Расцвели подсолнухи Харуки». Вероятно, проросли семена, которыми соседская пара кормила своего попугая.

Местные жители начали собирать семена и засевать ими опустевший город. К движению присоединились владельцы местных магазинов, и постепенно оно охватило всю страну. Со временем подсолнухи стали символом восстановления после стихийных бедствий по всей Японии, в том числе после землетрясений в Тюэцу региона Ниигатаи Великого восточно-японского землетрясения.

Теперь, став матерью, она понимает чувства своей матери. «Я не смогла бы пережить смерть собственного ребёнка. Если что-то случится, я сделаю всё возможное, чтобы защитить его».

Каждый год в январе она посещает городской мемориальный комплекс, где установлена памятная доска с именем Харуки. 16 января она вместе со своей старшей дочерью Рё (6 лет) снова пришла туда, чтобы обратиться к памятной доске сестры. Хотя она всё ещё размышляет, как рассказать дочери, которая в апреле пойдёт в начальную школу, о том трагическом дне, она решила начать с того, что «хочет вместе с ней посадить семена подсолнухов “тёти”».



















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