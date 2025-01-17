«Теперь я счастлива» – письмо погибшей сестре: История женщины-очевидца, ставшей матерью – Подсолнухи возрождения спустя 30 лет после землетрясения в Хансине

Общество Стихийные бедствия

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Кобе, 17 января (Jiji Press) — Сотрудница службы по уходу за пожилыми людьми в городе Кобе, Кикути Ицука (45 лет), потеряла свою младшую сестру Като Харуку (11 лет) во время разрушительного землетрясения в Хансине 30 лет назад. Подсолнухи, выросшие на месте их разрушенного дома, стали по всей стране символом памяти погибших и возрождения после трагедии. Хотя порой эта символичность становилась для неё тяжёлым бременем, сейчас, став матерью, она продолжает рассказывать свою историю молодому поколению, не заставшему те события.

Кикути, в то время ученица третьего класса средней школы, находилась во время землетрясения на втором этаже своего дома в районе Хигасинада. Когда она попыталась спуститься на первый этаж, отодвинув упавший шкаф, лестницы уже не было, и ей пришлось выбираться через балкон. «Я совершенно не понимала, что происходит». Обернувшись, она увидела, что первый этаж, где спала её сестра, полностью обрушился.

Её младшая сестра была бойкой и разговорчивой девочкой, часто вступала в споры. Увидев в морге тело, покрытое синяками, Кикути подумала: «Кто это? Страшно». Она никак не могла поверить в случившееся.

После поступления в старшую школу мать продолжала часами плакать перед домашним алтарём. Когда нужно было обсуждать своё будущее, мать не могла сосредоточиться на ней, и Кикути «ревновала к погибшей сестре, желая, чтобы мама заметила меня». Она начала наносить себе порезы и принимать транквилизаторы.

Летом первого года обучения в старшей школе, когда она старалась не смотреть на пустырь, где раньше стоял их дом, отец одноклассницы сестры сообщил ей: «Расцвели подсолнухи Харуки». Вероятно, проросли семена, которыми соседская пара кормила своего попугая.

Местные жители начали собирать семена и засевать ими опустевший город. К движению присоединились владельцы местных магазинов, и постепенно оно охватило всю страну. Со временем подсолнухи стали символом восстановления после стихийных бедствий по всей Японии, в том числе после землетрясений в Тюэцу региона Ниигатаи Великого восточно-японского землетрясения.

Теперь, став матерью, она понимает чувства своей матери. «Я не смогла бы пережить смерть собственного ребёнка. Если что-то случится, я сделаю всё возможное, чтобы защитить его».

Каждый год в январе она посещает городской мемориальный комплекс, где установлена памятная доска с именем Харуки. 16 января она вместе со своей старшей дочерью Рё (6 лет) снова пришла туда, чтобы обратиться к памятной доске сестры. Хотя она всё ещё размышляет, как рассказать дочери, которая в апреле пойдёт в начальную школу, о том трагическом дне, она решила начать с того, что «хочет вместе с ней посадить семена подсолнухов “тёти”».

阪神大震災で亡くなった加藤はるかさんの自宅跡地に咲いたヒマワリ＝１９９５年、神戸市東灘区（ＮＰＯ法人「阪神淡路大震災１．１７希望の灯り」提供）

阪神大震災の犠牲者を追悼する集いで、ろうそくを見詰める菊地いつかさん（左）と長女の良ちゃん＝１６日午後、神戸市中央区

阪神大震災の「慰霊と復興のモニュメント」で、犠牲者らの銘板を見詰める菊地いつかさん（右）と長女の良ちゃん＝１６日午後、神戸市中央区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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