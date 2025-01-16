Open House повышает стартовую зарплату до 360 000 йен

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Токио, 16 января (Jiji Press) -- Компания Open House Group приняла решение об увеличении стартовой ежемесячной заработной платы для выпускников вузов, начинающих работу в апреле этого года, до 360 000 йен. Повышение на 30 000 йен по сравнению с текущим уровнем направлено не только на компенсацию роста цен, но и на усиление конкурентных позиций компании в борьбе за молодые таланты в условиях острого дефицита кадров.

Данное повышение коснется порядка 430 специалистов общего профиля, включая сотрудников отдела продаж и инженеров-строителей, работающих в головном офисе Open House (район Сибуя, Токио) и других подразделениях компании. Стоит отметить, что компания уже повышала стартовую зарплату с 300 000 до 330 000 йен в апреле 2022 года, и теперь делает следующий шаг в этом направлении. Благодаря этому решению, годовой доход новых сотрудников превысит 5 миллионов йен уже в первый год работы.

На фоне общей тенденции старения квалифицированных кадров в сфере недвижимости и строительства, многие компании вынуждены улучшать условия труда для привлечения персонала.

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