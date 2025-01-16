Вероятность мегаземлетрясения в желобе Нанкай возросла до 80%

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Токио, 16 января (Jiji Press) -- Правительственный комитет Японии по исследованию сейсмической активности пересмотрел оценку вероятности возникновения мощного землетрясения магнитудой 8-9 баллов в зоне желоба Нанкай вдоль тихоокеанского побережья страны. Согласно обновленным данным, вероятность такого события в ближайшие 30 лет повысилась с 70-80% до примерно 80%.

По мере течения времени вероятность сейсмических событий возрастает, если прогнозируемое землетрясение не происходит. Данные обновляются ежегодно в середине января.

В районе побережья Токати вдоль Жёлоба Тисима вероятность землетрясения магнитудой 8,0-8,6 увеличилась с 10% до 20%. В зоне Японского желоба также наблюдается повышение рисков: в районе «восточной части префектуры Аомори и северного побережья префектуры Иватэ» вероятность землетрясения магнитудой 7,9 возросла с 10-30% до 20-40%, а в прибрежной зоне префектуры Мияги шансы возникновения землетрясения магнитудой 7,4 повысились с 70-90% до 80-90%.

Что касается землетрясений, связанных с активностью разломов во внутренних районах страны, вероятность подземных толчков магнитудой около 8 баллов в зоне разлома западного края равнины Нагаока (префектура Ниигата) увеличилась с менее чем 2% до менее чем 3%. Этому району присвоен высший уровень опасности «S» по трехбалльной шкале.

После недавнего землетрясения магнитудой 6,6, произошедшего в понедельник у побережья префектуры Миядзаки на юго-западе Японии, экспертная группа Метеорологического агентства Японии провела анализ его возможной связи с ожидаемым мегаземлетрясением в желобе Нанкай. Специалисты пришли к выводу, что данное сейсмическое событие не указывает на повышенную вероятность возникновения масштабного землетрясения в желобе Нанкай по сравнению с обычным периодом.







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