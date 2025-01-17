Nintendo Switch 2 выйдет в 2025 году

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Киото, 17 января (Jiji Press) -- Японская компания Nintendo объявила 16 января о выпуске новой версии своей игровой консоли «Nintendo Switch». Консоль следующего поколения, получившая название «Nintendo Switch 2», появится на рынке в 2025 году, спустя примерно восемь лет после выхода оригинальной модели. Подробная информация о новинке будет представлена 2 апреля.

Особенностью Switch 2 станет возможность запускать как специально разработанные для неё игры, так и программное обеспечение от предыдущей версии консоли. Компания планирует организовать серию презентаций с возможностью тестирования новой консоли по всему миру начиная с 4 апреля. В Японии такое мероприятие состоится 26 и 27 апреля в выставочном комплексе Makuhari Messe в городе Тиба.

Напомним, что оригинальная версия Nintendo Switch поступила в продажу в марте 2017 года. К концу сентября 2024 года общемировые продажи консоли достигли 146,04 миллионов экземпляров.







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