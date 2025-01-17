30-летие землетрясения в Кобе: уроки прошлого и молитвы о жертвах

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Кобе, 17 января (Jiji Press) — 17 января исполнилось 30 лет с момента разрушительного землетрясения, потрясшего Кобе и другие районы западной Японии. Родственники погибших почтили память жертв и выразили свою решимость передавать уроки этого бедствия будущим поколениям.

Землетрясение 17 января 1995 года, которое унесло жизни 6434 человек и оставило 43 792 раненых, постепенно стирается из коллективной памяти. Однако природные катастрофы продолжают происходить, как, например, мощное землетрясение, которое произошло на полуострове Ното в начале прошлого года.

В Восточном парке Кобе, расположенном в районе Тюо города Кобе, столицы префектуры Хёго, общественные организации провели памятное мероприятие. Были зажжены бамбуковые и бумажные фонари, расположенные в форме фразы «寄り添う1.17» («Йорисоу 1.17»), что можно перевести как «быть рядом, поддерживать». Участники почтили минутой молчания момент в 5:46 утра — время, когда землетрясение магнитудой 7,3 потрясло регион.

К 17:00 мероприятие посетили около 55 000 человек. Многие участники пообещали не забывать пострадавшие районы и людей, выразив решимость продолжать поддержку.

Во второй половине дня собравшиеся почтили минутой молчания память о землетрясении, произошедшем в марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии, вызвавшем разрушительное цунами, а также землетрясении на полуострове Ното в январе прошлого года.

На мероприятии выступил Хасэгава Гэнки, 38 лет, житель района Таруми города Кобе, который потерял в землетрясении мать и младшего брата. В своём обращении он сказал: «Чтобы как можно больше людей смогли сделать первый шаг в вопросах предотвращения и минимизации последствий бедствий, я продолжу рассказывать об уроках, полученных из опыта землетрясения».

В официальной резиденции префектуры Хёго также состоялась церемония памяти «30 лет со дня землетрясения Хансин-Авадзи». Губернатор Саито Мотохико подчеркнул: «Мы, жители префектуры, будем работать над созданием общества, где каждый сможет жить в безопасности и уверенности». Такэда Мари, 66 лет, из города Нисиномия, потерявшая отца, отметила: «После пережитого землетрясения я осознала радость каждого обычного утра. Я хочу передать будущим поколениям, пусть это и печальные воспоминания, важность жизни».

На церемонии присутствовали Император и Императрица Японии. В своей речи Император выразил соболезнования жертвам, поблагодарил организации, участвовавшие в восстановлении, и выразил надежду, что опыт и уроки землетрясения будут использоваться для создания безопасных регионов, а также передаваться следующим поколениям как в Японии, так и за её пределами.











































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