30-летие землетрясения в Кобе: уроки прошлого и молитвы о жертвах

Общество Стихийные бедствия

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Кобе, 17 января (Jiji Press) — 17 января исполнилось 30 лет с момента разрушительного землетрясения, потрясшего Кобе и другие районы западной Японии. Родственники погибших почтили память жертв и выразили свою решимость передавать уроки этого бедствия будущим поколениям.

Землетрясение 17 января 1995 года, которое унесло жизни 6434 человек и оставило 43 792 раненых, постепенно стирается из коллективной памяти. Однако природные катастрофы продолжают происходить, как, например, мощное землетрясение, которое произошло на полуострове Ното в начале прошлого года.

В Восточном парке Кобе, расположенном в районе Тюо города Кобе, столицы префектуры Хёго, общественные организации провели памятное мероприятие. Были зажжены бамбуковые и бумажные фонари, расположенные в форме фразы «寄り添う1.17» («Йорисоу 1.17»), что можно перевести как «быть рядом, поддерживать». Участники почтили минутой молчания момент в 5:46 утра — время, когда землетрясение магнитудой 7,3 потрясло регион.

К 17:00 мероприятие посетили около 55 000 человек. Многие участники пообещали не забывать пострадавшие районы и людей, выразив решимость продолжать поддержку.

Во второй половине дня собравшиеся почтили минутой молчания память о землетрясении, произошедшем в марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии, вызвавшем разрушительное цунами, а также землетрясении на полуострове Ното в январе прошлого года.

На мероприятии выступил Хасэгава Гэнки, 38 лет, житель района Таруми города Кобе, который потерял в землетрясении мать и младшего брата. В своём обращении он сказал: «Чтобы как можно больше людей смогли сделать первый шаг в вопросах предотвращения и минимизации последствий бедствий, я продолжу рассказывать об уроках, полученных из опыта землетрясения».

В официальной резиденции префектуры Хёго также состоялась церемония памяти «30 лет со дня землетрясения Хансин-Авадзи». Губернатор Саито Мотохико подчеркнул: «Мы, жители префектуры, будем работать над созданием общества, где каждый сможет жить в безопасности и уверенности». Такэда Мари, 66 лет, из города Нисиномия, потерявшая отца, отметила: «После пережитого землетрясения я осознала радость каждого обычного утра. Я хочу передать будущим поколениям, пусть это и печальные воспоминания, важность жизни».

На церемонии присутствовали Император и Императрица Японии. В своей речи Император выразил соболезнования жертвам, поблагодарил организации, участвовавшие в восстановлении, и выразил надежду, что опыт и уроки землетрясения будут использоваться для создания безопасных регионов, а также передаваться следующим поколениям как в Японии, так и за её пределами.

阪神大震災の発生から３０年を迎え、灯籠でかたどられた「よりそう　１.１７」の文字＝１７日午前５時４６分、神戸市中央区

「阪神・淡路大震災３０年追悼式典」で供花される天皇、皇后両陛下＝１７日午後、神戸市中央区

阪神大震災から３０年を迎え、地震発生時刻に合わせて黙とうする人たち＝１７日午前５時４６分、神戸市中央区

阪神大震災で亡くなった母と弟の銘板に手を合わせる長谷川元気さん（中央）＝１７日午前、神戸市中央区（代表撮影）

「阪神・淡路大震災３０年追悼式典」で式辞を述べる斎藤元彦兵庫県知事＝１７日午後、神戸市中央区

「阪神・淡路大震災３０年追悼式典」で追悼の言葉を述べる遺族代表の武田真理さん＝１７日午後、神戸市中央区

ＪＲ新長田駅前広場で東日本大震災の発生時刻に合わせて黙とうする人たち＝１７日午後２時４６分、神戸市長田区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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