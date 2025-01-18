Япония не достигнет запланированного профицита первичного бюджета в 2025 финансовом году

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Токио, 17 янв. (Jiji Press) -- На заседании Совета по экономической и фискальной политике под председательством премьер-министра Исибы Сигэру правительство Японии представило новый прогноз, согласно которому первичный баланс бюджета (ПББ) центрального правительства и местных органов власти окажется в дефиците примерно на 4,5 триллиона йен в 2025 финансовом году. Это существенное ухудшение по сравнению с ранее прогнозировавшимся в июле 2024 года профицитом в 800 миллиардов йен, что объясняется увеличением расходов на реализацию экономических мер.

Выступая на заседании Совета, премьер-министр Исиба Сигэру заявил: «Несмотря на то, что это будет наименьший дефицит с 2001 финансового года, мы намерены сконцентрировать усилия на политике стимулирования потенциала экономического роста для скорейшего достижения профицита».

Первичный баланс бюджета служит ключевым индикатором способности государства финансировать текущие расходы, включая социальное обеспечение и общественные работы, за счет налоговых и прочих поступлений без привлечения заемных средств. С 1992 финансового года Япония не может выйти из дефицитного состояния. Впервые цель достижения профицита была поставлена в 2001 году при правительстве Коидзуми Дзюнъитиро, однако с тех пор сроки ее достижения неоднократно переносились, и последний срок был намечен на 2025 финансовый год.







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