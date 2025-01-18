Китаянка, купившая остров в Окинаве, планирует летний визит

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Пекин, 18 января (Jiji Press) -- Тридцатилетняя гражданка КНР, оказавшаяся в центре внимания два года назад после публикации в социальных сетях о приобретении острова в японской префектуре Окинава, объявила о планах посетить его этим летом. Согласно китайским СМИ от 16 января, она намерена организовать корпоративную поездку для сотрудников своей компании в июле или августе текущего года.

Речь идёт о части необитаемого острова Янаха, расположенного в посёлке Идзена в северной части Окинавы. По информации местной администрации, китайская консалтинговая фирма с головным офисом в Токио владеет примерно половиной территории острова площадью около 740 000 квадратных метров с февраля 2021 года.

В беседе с китайскими журналистами предпринимательница рассказала, что случайно узнала о выставлении земли на торги и приобрела её путём прямых переговоров с владельцем. Сумму сделки она не разглашает. По её словам, решающими факторами при покупке стали уникальность необитаемого острова и его относительная близость к родному городу Циндао в провинции Шаньдун.

Владелица подчеркнула своё стремление «сохранить природу острова в её первозданном виде». Касательно перспектив освоения территории она отметила: «При появлении надёжного застройщика мы готовы к сотрудничеству, в противном случае оставим остров следующему поколению».

Как стало известно, предпринимательница ранее проходила обучение в Японии, а около десяти лет назад вернулась в Циндао, где основала компанию в сфере общественного питания. После публикации ею видео в январе 2023 года возникли опасения касательно национальной безопасности. Занимавший тогда пост генерального секретаря кабинета министров Мацуно Хироказу заявил о намерении тщательно отслеживать развитие ситуации.







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