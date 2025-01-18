The Nippon Foundation исследует механизм образования «тёмного кислорода» совместно с британским научным институтом

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Лондон, 18 января (Jiji Press) -- The Nippon Foundation объявил 18 января о начале совместного исследования с Шотландской ассоциацией морских наук (SAMS) по изучению феномена «тёмного кислорода», образующегося на глубоководном морском дне, куда не проникает солнечный свет. На реализацию проекта в течение трех лет будет выделено 2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 380 миллионов йен).

Летом прошлого года исследовательская группа под руководством профессора SAMS Эндрю Свитмана впервые подтвердила существование «тёмного кислорода» на глубоководном дне Тихого океана. Учёные предполагают, что источником кислорода являются так называемые «марганцевые конкреции» — минеральные образования, содержащие марганец, кобальт и другие металлы. Это открытие произвело настоящий переворот в научном мире, поскольку опровергает устоявшееся представление о фотосинтезе как единственном источнике кислорода.

В рамках проекта будет создано специальное экспериментальное оборудование для работы на глубинах свыше 11 000 метров, позволяющее измерять концентрацию кислорода, водорода и других элементов. Исследователи намерены не только установить точный источник «тёмного кислорода», но и изучить его влияние на глубоководные экосистемы.

На пресс-конференции в Лондоне председатель The Nippon Foundation Сасакава Ёхэй подчеркнул: «Понимание механизма образования «тёмного кислорода» крайне важно, но не менее существенно изучить процессы, происходящие в глубинах океана, от которых может зависеть будущее человечества».







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