В Японии начались двухдневные единые вступительные экзамены в университеты
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Токио, 18 января (Jiji Press). Двухдневные единые вступительные экзамены в университеты Японии начались в 651 учебном заведении по всей стране. Число абитуриентов увеличилось примерно на 3200 по сравнению с предыдущим годом и достигло примерно 495 100 человек.
Экзамены по географии и истории, обществознанию, японскому и иностранным языкам прошли в первый день, а экзамены по естествознанию, математике и информатике пройдут 19 января.
Экзамен по информатике, в рамках которого участникам задаются вопросы по программированию и другим предметам, будет проводиться впервые после пересмотра школьной программы страны.
Единые экзамены на этот раз были реструктурированы с 30 курсов по шести предметам до 21 курса по семи предметам.
По данным Национального центра вступительных экзаменов в университеты, во время экзаменов по географии, истории и обществознанию утром в префектуре Сига на западе Японии была допущена ошибка в инструкции, в результате чего 85 абитуриентов были вынуждены пройти повторное тестирование.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]