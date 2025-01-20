В Японии начались двухдневные единые вступительные экзамены в университеты

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Токио, 18 января (Jiji Press). Двухдневные единые вступительные экзамены в университеты Японии начались в 651 учебном заведении по всей стране. Число абитуриентов увеличилось примерно на 3200 по сравнению с предыдущим годом и достигло примерно 495 100 человек.

Экзамены по географии и истории, обществознанию, японскому и иностранным языкам прошли в первый день, а экзамены по естествознанию, математике и информатике пройдут 19 января.

Экзамен по информатике, в рамках которого участникам задаются вопросы по программированию и другим предметам, будет проводиться впервые после пересмотра школьной программы страны.

Единые экзамены на этот раз были реструктурированы с 30 курсов по шести предметам до 21 курса по семи предметам.

По данным Национального центра вступительных экзаменов в университеты, во время экзаменов по географии, истории и обществознанию утром в префектуре Сига на западе Японии была допущена ошибка в инструкции, в результате чего 85 абитуриентов были вынуждены пройти повторное тестирование.

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