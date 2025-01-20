Токио критикует решение Москвы о приостановке меморандума о Японских центрах

Общество Политика

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Токио, 20 января (Jiji Press) -- На состоявшейся 20 января пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса подверг критике решение России приостановить действие двустороннего меморандума о «Японских центрах», действующих на территории РФ, подчеркнув «недопустимость одностороннего прекращения его реализации».

Говоря о деятельности центров, он отметил их важную роль, указав, что «даже в условиях сложной ситуации в японо-российских отношениях они продолжают оказывать поддержку японским компаниям и содействовать развитию взаимопонимания между гражданами обеих стран».

В заключение он заявил, что «правительство предпримет соответствующие меры».

林芳正官房長官＝１６日、首相官邸

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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