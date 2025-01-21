Премьер-министр Исиба намерен укреплять доверительные отношения с президентом Трампом

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Токио, 21 января (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Исиба Сигэру во вторник поздравил президента США Дональда Трампа со вступлением в должность и выразил намерение «выстроить доверительные отношения через конструктивный диалог о том, как использовать двустороннее сотрудничество для обеспечения мира и экономического развития». Об этом он заявил журналистам в своей резиденции.

Касаясь планируемой на начало февраля встречи лидеров Японии и США, глава МИД Ивая Такэси, находящийся с визитом в Вашингтоне, сообщил, что «ведет подготовительную работу». По его словам, «дата встречи будет определена в ближайшее время, с учетом графика парламентских заседаний».

Ранее премьер-министр направил поздравительное послание по случаю инаугурации Трампа, подчеркнув стремление к «тесному взаимодействию для укрепления японо-американских отношений и реализации концепции „свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона“».

После церемонии инаугурации Ивая отметил в беседе с журналистами: «Мы видим реальное начало работы новой администрации». Говоря о предстоящих встречах глав внешнеполитических ведомств Японии и США, а также министерской встрече в формате «четверки» (Япония, США, Австралия и Индия), он заявил о намерении «вывести японо-американские отношения на новый уровень».

Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса на брифинге подчеркнул «важность дальнейшего участия США» в связи с намерением Трампа вновь выйти из Парижского соглашения по климату. Что касается ужесточения тарифной политики, он заверил, что правительство «примет взвешенное решение после детального анализа конкретных мер и их последствий».











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