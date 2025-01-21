Япония оценивает влияние тарифных мер, введённых администрацией Трампа, и призывает к глобальной декарбонизации

Новости

Токио, 21 января (Jiji Press) — Министр экономики, торговли и промышленности Японии Муто Ёдзи заявил 21 января на пресс-конференции после заседания кабинета министров о необходимости тщательно изучить возможное влияние тарифных мер, введённых администрацией президента США Дональда Трампа, на японские компании.

«Нам необходимо детально проанализировать содержание этих мер и их возможное воздействие на японский бизнес. Ключевую роль играет наша способность своевременно и адекватно реагировать. Мы намерены поддерживать тесный диалог с администрацией США, чтобы укреплять и развивать японо-американские экономические отношения в интересах нашей страны», — подчеркнул Муто.

Министр сельского хозяйства Японии Этоу Таку также высказался по этому вопросу, заявив: «Мы искренне надеемся, что тарифы на сельскохозяйственную продукцию не будут повышены».

Кроме того, Муто прокомментировал указ Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения — международного рамочного документа по борьбе с изменением климата. Указ был подписан 20 января, сразу после инаугурации президента.

«Изменение климата — это срочная глобальная проблема. Несмотря на изменения в политике отдельных стран, мировые усилия по сокращению углеродных выбросов должны продолжаться», — заявил Муто.

Говоря о планах по увеличению производства сжиженного природного газа (СПГ), Муто отметил: «Рост поставок СПГ может сыграть важную роль в стабилизации мирового рынка».







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]