Депутаты ЛДП выступают против упрощения визового режима для граждан КНР

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Токио, 21 января (Jiji Press) -- На состоявшемся 21 января совместном заседании комитетов по внешней политике правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) подверглось резкой критике декабрьское решение правительства об упрощении визового режима для китайских туристов.

В ходе заседания члены партии выразили серьёзную озабоченность возможными последствиями данного решения, указав на риски чрезмерного туристического потока и отсутствие поддержки со стороны населения. Кроме того, участники заседания выразили недовольство тем, что правительство приняло решение, не проведя предварительных консультаций с партией.

По окончании заседания председатель комитета по международным делам Хосино Цуёси заявил представителям прессы: «Мы настаиваем на том, чтобы МИД довёл до министра иностранных дел Ивая Такэси информацию о серьёзной обеспокоенности, существующей внутри партии».

Напомним, что о смягчении визовых требований было объявлено в ходе декабрьского визита Ивая в Китай.







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