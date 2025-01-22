Резкий скачок цен на капусту в Японии из-за неблагоприятных погодных условий

Новости

Токио, 22 января (Jiji Press) -- По данным исследования Министерства сельского хозяйства Японии, розничная цена на капусту на прошлой неделе достигла рекордных 553 йен за килограмм, что в 3,37 раза превышает среднегодовой показатель. Причиной стало существенное снижение урожайности из-за неблагоприятных погодных условий.

Согласно результатам мониторинга, проведённого с 14 по 16 января, на урожайность негативно повлияла череда климатических аномалий: летняя жара, затяжные осенние дожди с недостатком солнечного света, а также низкие температуры и засушливая погода в декабре прошлого года. Представители министерства прогнозируют, что «период высоких цен продлится ещё некоторое время».

Рост цен на капусту уже отразился на рынке. Токийская компания Salad Club Inc., специализирующаяся на производстве упакованных салатов, с 17 января вынужденно уменьшила содержание капусты в пяти видах своей продукции. В частности, в упаковках шинкованной капусты по рекомендованной цене 108 йен объём продукта сократился со 120 до 100 граммов. Компания объясняет это сложностями с закупками сырья и возросшим спросом на резаные овощи, что создаёт риски для стабильности поставок.

Президент супермаркета «Санъё» в токийском районе Адати, Ниидзума Ёдзо, также настроен пессимистично: «Судя по ситуации на оптовом рынке, в ближайшее время снижения цен ожидать не стоит».

Ситуация уже повлияла на гастрономические предпочтения японцев. По информации кулинарного портала Cookpad, в поисковых запросах, связанных с приготовлением набэ (традиционное горячее блюдо), заметно снизилось количество упоминаний капусты, зато резко возросла популярность пекинской капусты. Кроме того, значительно увеличилось число поисковых запросов рецептов с использованием соевых проростков, гороха и грибов – продуктов, цены на которые остаются стабильными благодаря промышленному производству.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]