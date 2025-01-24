В США инвестируют 78 трлн йен в инфраструктуру ИИ: SoftBank и другие — объявил Трамп

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Вашингтон, 22 января (Jiji Press) -- Президент США Дональд Трамп объявил на пресс-конференции 21 января, что SoftBank Group (SBG), американские IT-компании OpenAI и Oracle совместно инвестируют до 500 миллиардов долларов (около 78 трлн йен) в течение четырех лет в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в США, включая центры обработки данных.

Трамп отметил, что «Китай является конкурентом», подчеркнув важность инфраструктуры ИИ в борьбе за технологическое превосходство. Он заявил о готовности оказать поддержку в обеспечении необходимой электроэнергией, учитывая высокие энергетические потребности центров обработки данных.

На пресс-конференции присутствовали руководители трех компаний, включая председателя и президента SBG Сон Масаёси. Сон, используя выражение из инаугурационной речи Трампа, заявил: «Это начало нашей золотой эры».

Сон станет председателем The Stargate Project — совместной компании, которая займется развитием инфраструктуры ИИ. SoftBank обеспечивает финансирование компании, в то время как OpenAI и Oracle несут техническую ответственность. По словам SoftBank, строительство Stargate уже началось в Техасе с первоначальными инвестициями в 100 миллиардов долларов.

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