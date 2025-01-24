Расходы по обслуживанию госдолга вырастут в 1,5 раза к 2028 году и достигнут 16 трлн йен – прогноз Минфина

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Токио, 22 января (Jiji Press) -- Согласно прогнозам Министерства финансов Японии, расходы на выплату процентов по государственным облигациям достигнут 16,1 трлн йен в 2028 финансовом году, что в полтора раза превысит показатели 2025 года. Такой рост обусловлен повышением долгосрочных процентных ставок на фоне возврата к «нормальной» денежно-кредитной политике. Увеличение расходов на обслуживание долга неизбежно ограничит возможности правительства в выборе политических решений, что приведёт к необходимости жёсткого контроля над государственными финансами.

По оценкам ведомства, общие расходы бюджета достигнут исторического максимума в 127,8 трлн йен в 2028 финансовом году, существенно превысив показатель в 115,5 трлн йен, заложенный в бюджете на 2025 год, несмотря на намерение вернуть расходы к допандемийному уровню.

Затраты на обслуживание госдолга, включая погашение основного долга и процентов, предположительно составят 35,3 трлн йен в 2028 финансовом году – почти треть всех бюджетных расходов.

При этом ожидается рост налоговых поступлений с 78,4 трлн йен в 2025 году до 88 трлн йен в 2028 году благодаря ускорению темпов экономического роста.

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