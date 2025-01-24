Япония возобновит обсуждение плана императорской семьи 31 января

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Токио, 23 января (Jiji Press) -- Палаты японского парламента намерены возобновить обсуждение мер по сохранению численности императорской семьи 31 января.

В ходе предыдущих дискуссий правящие и оппозиционные партии пришли к единому мнению о необходимости сохранения за женщинами-членами императорской семьи их статуса после вступления в брак. Ключевым вопросом остаётся возможность достижения дополнительных договорённостей до предстоящих летом выборов в верхнюю палату парламента.

Обсуждения начались в мае прошлого года с целью обеспечения стабильного престолонаследия. В сентябре был представлен промежуточный доклад, отражающий общее согласие партий по вопросу сохранения статуса замужних представительниц императорской семьи.

После приостановки дискуссий в связи с формированием кабинета премьер-министра Исиба Сигэру в октябре, председатель нижней палаты Нукага Фукусиро от правящей Либерально-демократической партии и вице-спикер Гэнба Коитиро от оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии согласовали 27 декабря ускорение процесса согласования позиций между правящим и оппозиционным блоками.

Генеральный секретарь ЛДП Морияма Хироси заявил 22 января в интервью Jiji Press о необходимости достижения консенсуса по этому острому вопросу с учётом общественного мнения.

Тем не менее, перспективы остаются неопределёнными. Сохраняются разногласия по вопросу статуса супругов и детей женщин-членов императорской семьи. Если Конституционно-демократическая партия выступает за предоставление им императорского статуса, то ЛДП противится этому, опасаясь создания прецедента наследования престола по женской линии.

В условиях правительства меньшинства и предстоящих выборов в верхнюю палату парламента и Токийское столичное собрание остаётся неясным, смогут ли партии прийти к соглашению в ходе дальнейших переговоров.

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