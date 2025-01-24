«В пробах очищенной воды не обнаружено отклонений» - сообщает китайская газета

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Пекин, 23 января (Jiji Press) - Согласно сообщению китайской газеты Global Times (электронная версия), издаваемой под эгидой Коммунистической партии Китая, китайские эксперты завершили анализ проб морской воды. В концентрации радиоактивных веществ, таких как цезий и стронций, отклонений не обнаружено.

Газета также сообщила со ссылкой на экспертов, что «на основании комплексного анализа различных данных мониторинга, на данный момент нет признаков влияния сброса воды на морские организмы в прилегающих водах». Однако было отмечено, что «одностороннее решение японской стороны о сбросе воды в океан лишено правомерности и обоснованности».

Подчеркивается, что результаты одной проверки имеют свои ограничения, и необходимо продолжать наблюдения в рамках мониторинга Международного агентства по атомной энергии.

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