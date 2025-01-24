Хуситы освободили экипаж судна компании Nippon Yusen

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Иерусалим, 22 января (Jiji Press) - Йеменские повстанцы-хуситы освободили экипаж автомобилевоза «Galaxy Leader», принадлежащего японской судоходной компании Nippon Yusen K.K. Судно было захвачено в Красном море в ноябре прошлого года. Как сообщают подконтрольные хуситам СМИ, решение об освобождении 25 моряков из разных стран, среди которых граждане Украины и Филиппин, было принято после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

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