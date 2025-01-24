Nissan отменяет выпуск компактных электромобилей в США

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Нью-Йорк, 22 января (Jiji Press) -- Японский автоконцерн Nissan Motor Co. принял решение отказаться от производства компактной модели электромобиля на своём заводе в Кантоне, штат Миссисипи. Решение обусловлено замедлением темпов роста спроса на электромобили и обострением конкуренции на рынке.

Как сообщил представитель Nissan North America, «завод продолжит работу над запланированным выпуском четырёх моделей электромобилей – двух кроссоверов и двух седанов». По его словам, сокращение модельного ряда «позволит лучше удовлетворять рыночный спрос и увеличить производственные объёмы».

Согласно данным американской аналитической компании, продажи электромобилей в США за 2024 год выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув примерно 1,3 миллиона единиц, что составляет 8% от общего объёма продаж новых автомобилей. Несмотря на продолжающийся рост рынка, его динамика существенно замедлилась по сравнению с показателем 2023 года, когда рост составлял 49%. Ожидается, что ситуация может усложниться после заявления президента Трампа об отмене программ стимулирования перехода на электромобили.

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