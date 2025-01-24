77 кроликов найдены мёртвыми на «Кроличьем острове» в Японии

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Хиросима, 23 января (Jiji Press) -- Японская полиция арестовала мужчину по подозрению в нарушении закона о защите животных на острове Окуносима в городе Такехара префектуры Хиросима.

По данным регионального отделения Министерства окружающей среды, управляющего национальным парком Сетонайкай, в состав которого входит остров, в период с 26 ноября прошлого года по 12 января этого года на острове было обнаружено 77 мёртвых кроликов.

Подозреваемый, 25-летний офисный работник из города Оцу, был задержан за то, что около 17:30 во вторник пнул кролика на пешеходной дорожке острова. Свидетель происшествия задержал мужчину, а находившийся поблизости прохожий вызвал полицию. Пострадавший кролик погиб.

Задержанный признал свою вину, заявив: «Мне было интересно, как отреагирует кролик, если над ним поиздеваться». Он также сообщил, что причинял вред и другим кроликам.

Полицейский участок Такехара расследует возможную связь между этим инцидентом и гибелью 77 кроликов.

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