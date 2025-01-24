Япония ужесточает контроль за иностранными инвестициями
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Токио, 24 января (Jiji Press) -- Министерство финансов Японии намерено усилить предварительный контроль за иностранными инвестициями в страну в целях обеспечения национальной безопасности, особенно в отношении компаний, потенциально способных делиться информацией с иностранными правительствами.
На заседании Совета по таможенным и валютным операциям при министре финансов ведомство представило план по усилению государственного контроля за такими инвестициями.
В целях предотвращения утечки стратегически важной информации за рубеж компании, которые могут сотрудничать с иностранными правительствами в сфере сбора информации, будут обязаны проходить предварительную проверку при инвестировании в стратегические отрасли, включая атомную энергетику, оборонную промышленность, энергетический сектор и железнодорожный транспорт.
Министерство планирует внести поправки в правительственные и ведомственные постановления к закону о валютном регулировании и внешней торговле весной этого года после общественного обсуждения.
В настоящее время в Японии действует требование о предварительном уведомлении для иностранных инвесторов при приобретении 1% и более акций компаний в стратегических отраслях, связанных с национальной безопасностью. При выявлении угроз правительство имеет право потребовать изменения условий инвестирования или полностью заблокировать сделку.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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