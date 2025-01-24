Документальный фильм японской журналистки номинирован на премию «Оскар»

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Силиконовая долина, 23 января (Jiji Press) -- Дебютная режиссёрская работа Ито Сиори «Black Box Diaries» вошла в число номинантов на 97-ю премию «Оскар» в категории полнометражного документального фильма, что стало первым случаем номинации японского кинематографиста в данной категории.

Торжественная церемония вручения наград пройдёт 2 марта в Лос-Анджелесе.

В своей картине Ито документально зафиксировала процесс расследования случая сексуального насилия, совершённого против неё бывшим сотрудником телекомпании. Фильм получил широкий резонанс на фестивале независимого кино «Сандэнс» в Юте в январе прошлого года, а также был номинирован на премию BAFTA в категории документального кино 15 января этого года.

Среди других японских номинантов — анимационная короткометражка «Амэдама» режиссёра Нисио Дайсукэ и документальный короткометражный фильм Ямазаки Эмы «Instruments of a Beating Heart». Лидером по числу номинаций стала картина «Эмилия Перес», представленная в 13 категориях.

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