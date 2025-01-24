В Южной Корее состоялась передача похищенной статуи Будды японскому храму

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Тэджон, Южная Корея, 24 января (Jiji Press) -- В Тэджоне прошла церемония передачи статуи Будды, похищенной в 2012 году из храма Каннондзи на острове Цусима и незаконно вывезенной в Южную Корею. Храм Каннондзи временно передаст статую храму Пусокса в Сосане, ранее оспаривавшему права на неё. Окончательное возвращение реликвии в Японию состоится после завершения поминальных служб в храме Пусокса в начале мая.

В церемонии приняли участие бывший настоятель Каннондзи Танака Сэкко, представители Пусокса и председатель южнокорейско-японской межпарламентской группы Чу Хо Ён. Танака выразил признательность представителям обеих стран за содействие и заверил, что статуя будет бережно храниться для будущих поколений.

Чу подчеркнул особую символичность события в год 60-летия восстановления дипломатических отношений между странами, выразив надежду, что достигнутое взаимопонимание в вопросе культурных ценностей укрепит двусторонние связи.

Статуя сидящего бодхисатвы Каннон, признанная культурной ценностью префектуры Нагасаки, была похищена южнокорейскими преступниками. Несмотря на утверждения храма Пусокса о том, что в XIV веке статуя была увезена японскими пиратами «вако», в октябре 2023 года Верховный суд Южной Кореи окончательно признал права храма Каннондзи на реликвию.













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