Пенсионные выплаты вырастут на 1,9% в 2025 финансовом году

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Токио, 24 января (Jiji Press) -- Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения сообщило об увеличении государственных пенсионных выплат на 1,9% в 2025 финансовом году по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на то, что это третье повышение подряд, фактическая покупательная способность пенсий снизится из-за применения «макроэкономического скользящего механизма», направленного на обеспечение стабильности пенсионной системы. Новые ставки начнут действовать с апрельских выплат, которые пенсионеры получат в июне.

Ежегодный пересмотр пенсионных выплат основывается на изменении потребительских цен за прошедший год и динамике заработной платы за последние три финансовых года. По данным министерства, рост цен составил 2,7%, а средний рост зарплат — 2,3%.

При положительной динамике цен и зарплат включается макроэкономический скользящий механизм. В результате его действия, рост пенсий будет уменьшен на 0,4 процентных пункта от показателя роста заработной платы, что даст итоговое повышение в 1,9%.

В 2025 финансовом году базовая пенсия по программе «кокумин нэнкин» для граждан, исправно плативших взносы 40 лет, вырастет на 1308 йен и составит 69308 йен в месяц на человека. Для супружеской пары, получающей корпоративную пенсию «косэй нэнкин», ежемесячные выплаты увеличатся на 4412 йен до 232784 йен.

Министерство также анонсировало повышение ежемесячных страховых взносов по программе «кокумин нэнкин»: в 2025 финансовом году — на 530 йен до 17510 йен, а в 2026 финансовом году — дополнительно на 410 йен до 17920 йен.







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