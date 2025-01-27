Китайский производитель электромобилей BYD опережает Honda по продажам новых автомобилей в 2024 году

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Токио, 26 января (Jiji Press) -- Согласно прогнозам, китайский производитель электромобилей BYD впервые в истории обойдет Honda по объему мировых продаж новых автомобилей в 2024 году. Это знаменательное событие, учитывая, что Honda занимает второе место после Toyota Motor по объему продаж в Японии.

В то время как BYD демонстрирует стремительный рост на китайском рынке благодаря конкурентоспособным ценам, Honda переживает трудные времена. Такой контраст в показателях на китайском рынке наглядно показывает, как BYD трансформирует расстановку сил в автомобильной индустрии.

30 января восемь ведущих японских автопроизводителей, включая Honda, представят данные о мировых продажах за 2024 год. По уже опубликованным сведениям, BYD реализовал 4,27 миллиона автомобилей, тогда как Honda, предположительно, не достигнет показателя в 4 миллиона единиц. В последние годы в Китае на фоне государственной поддержки наблюдается бурный рост популярности «транспортных средств на новых источниках энергии», включая электромобили, что создает сложности для японских производителей, традиционно специализирующихся на автомобилях с бензиновыми двигателями. У Honda отмечается падение продаж в Китае на протяжении десяти месяцев подряд до ноября 2024 года, причем эта тенденция к снижению наблюдается и в глобальном масштабе.

Как отметил глава японского подразделения BYD Лю Сюэлян, компания намерена вывести на японский рынок подключаемые гибридные автомобили (PHV) в течение 2025 года, «чтобы удовлетворить запросы японских потребителей в условиях ограниченной зарядной инфраструктуры».

Nissan Motor, ведущий переговоры о слиянии с Honda, также сталкивается с трудностями на китайском рынке. Обеим компаниям крайне важно преодолеть отставание в сфере электромобилей. Одним из факторов, подтолкнувших к переговорам о слиянии, является стремление сократить финансовую нагрузку от масштабных инвестиций путем унификации программного обеспечения для электромобилей.







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