80 лет после войны: затопленная угольная шахта, где покоятся 183 человека - новое обследование 31 января для сбора останков, более 70% погибших родом с Корейского полуострова - префектура Ямагути

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Убэ, Ямагути (Jiji Press) — В подводной угольной шахте «Тёсэй» города Убэ префектуры Ямагути, затопленной в 1942 году во время Тихоокеанской войны, до сих пор находятся непогребенные останки 183 человек, среди которых 136 выходцев с Корейского полуострова и 47 японцев. Местная общественная организация, стремящаяся провести сбор останков, планирует новое подводное обследование 31 января.

Над поверхностью Внутреннего Японского моря возвышаются две трубы, известные как «Пия», которые служат для вентиляции и водоотвода. Именно здесь, в бывшей шахте Тёсэй, через которую проходят эти трубы, до сих пор покоятся останки 183 погибших.

Исследованием занимается «Общество по увековечиванию памяти о водной катастрофе на шахте Тёсэй». При своём основании в 1991 году организация не ставила целью сбор останков, однако после установки мемориала и встреч с родственниками погибших из Кореи было принято решение заняться их сбором и возвращением. С 2018 года ведутся переговоры с правительствами Японии и Южной Кореи.

Японское правительство заявляет, что погибшие не подпадают под категорию «военных жертв» согласно Закону о содействии сбору останков погибших на войне, а неизвестное местонахождение останков затрудняет их поиск. В связи с этим в январе прошлого года организация приняла решение заново открыть вход в шахту для проведения подводного обследования, чтобы установить точное местонахождение останков и инициировать государственное расследование.

Собрав необходимые средства через интернет, в сентябре того же года впервые за 82 года после трагедии был открыт вход в шахту. В октябре подводный исследователь Исадзи Ёситака (36 лет) приступил к обследованию. Затопление произошло примерно в километре от входа, и Исадзи удалось исследовать около 200 метров шахты.

Видимость в штольне была крайне ограничена из-за мутной воды, повсюду были разбросаны трубы и различные конструкции. Тем не менее, исследователю удалось приблизиться на расстояние около 150 метров до зоны, где предположительно находятся останки многих работников, пытавшихся спастись.

Иноуэ Ёко (74 года), сопредседатель общества, отмечает: «В этом году мы отмечаем 80 лет после войны и 60 лет нормализации отношений между Японией и Южной Кореей, но будущего между нашими странами не может быть, пока останки не собраны. Будущее строится через сбор останков и восстановление достоинства жертв».

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