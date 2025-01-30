Хосёрю удостоен высшего ранга ёкодзуна в сумо

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Токио, 29 января (Jiji Press) -- На утреннем заседании совета директоров Японской ассоциации сумо, состоявшемся в «Рёгоку Кокугикан», было единогласно принято решение о присвоении высшего ранга ёкодзуна одзэки Хосёрю (25 лет, настоящее имя Сугаррагчаа Бямбасурэн, уроженец Монголии, представитель школы Тацунами).

Хосёрю стал 74-м ёкодзуна в истории, приняв эстафету от Тэрунофудзи (ныне ояката), получившего это звание после турнира в Нагое в 2021 году.

После заседания совета представители ассоциации - директор Сакайгава (бывший комусуби Рёгоку) и Онаридо (бывший одзэки Дэдзима) - посетили школу Тацунами в токийском районе Тайто, чтобы официально уведомить о повышении Хосёрю и его наставника Тацунами (бывший комусуби Асахитоё). В своей церемониальной речи Хосёрю заявил: «Клянусь неустанно совершенствоваться в духе решимости и силы воли, чтобы не запятнать честь звания ёкодзуна».

Хосёрю стал шестым ёкодзуна монгольского происхождения после таких легенд как Асасёрю и Хакухо. Племянник бывшего ёкодзуна Асасёрю, он занял второе место на ноябрьском турнире в Кюсю, показав впечатляющий результат 13-2. На январском турнире, где решалась его судьба как претендента на титул ёкодзуна, он одержал победу в решающей схватке против Охо и Конпэйдзана с результатом 12 побед, впервые завоевав Императорский кубок в ранге одзэки.

Во время январского турнира единственный действующий на тот момент ёкодзуна Тэрунофудзи объявил о завершении карьеры. Благодаря возвышению Хосёрю удалось предотвратить первую за 32 года ситуацию отсутствия действующих ёкодзуна в профессиональном сумо.













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