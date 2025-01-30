Советник премьер-министра Японии Нагасима совершит визит в страны Центральной Азии
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Токио, 29 января (Jiji Press) -- Как сообщило правительство Японии 29 января, советник премьер-министра Нагасима Акихиса совершит визит в пять центральноазиатских государств с сегодняшнего дня по 8 февраля в качестве специального представителя премьер-министра Исиба Сигэру. В ходе визита планируются встречи с высокопоставленными представителями правительств этих стран для обсуждения сотрудничества в рамках предстоящего саммита диалога «Центральная Азия плюс Япония», а также вопросов укрепления двусторонних отношений.
В программу визита входят Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан и Узбекистан. Данная поездка призвана продемонстрировать особое внимание администрации Исиба к региону Центральной Азии.
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