Розничные цены на бензин держатся на высоком уровне в 185 йен

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Токио, 29 января (Jiji Press) -- Согласно данным, опубликованным Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, средняя розничная цена на обычный бензин по состоянию на 27 января сохранилась на уровне предыдущей недели, составив 185,10 йен за литр. Несмотря на то, что впервые за три недели рост цен приостановился, стоимость топлива остается высокой в связи с сокращением государственных субсидий компаниям-оптовикам нефтепродуктов.

В территориальном разрезе повышение цен зафиксировано в 28 префектурах, в 6 префектурах цены остались неизменными, а в 13 префектурах наблюдалось снижение. Максимальная стоимость бензина отмечена в префектуре Коти — 193,80 йен за литр, минимальная — в префектуре Айти, где литр топлива стоит 177,50 йен. Наиболее существенный рост цен произошел в префектуре Окинава, где бензин подорожал на 2,70 йен, тогда как самое значительное снижение — на 1,70 йен — зафиксировано на Хоккайдо.

С 1 февраля размер субсидий составит 20,5 йен за литр.

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