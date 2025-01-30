Спасатели не могут вызволить водителя из-под обрушившейся дороги вблизи Токио

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Ясио, преф. Сайтама, 29 января (Jiji Press) -- 29 января во второй половине дня продолжаются попытки спасти 74-летнего водителя грузовика, оказавшегося в провале, образовавшемся в результате обрушения дороги в префектуре Сайтама, недалеко от Токио, произошедшего 28 января.

Спасательная операция существенно осложнилась из-за расширения зоны разрушения. В ранние часы 29 января, во время попыток поднять провалившийся грузовик, поблизости образовался новый провал. Предполагается, что обе ямы связаны подземным пространством.

По информации местной пожарной службы и других ведомств, первый провал образовался на префектуральной дороге в городе Ясио около 9:50 утра 28 января, вероятно, вследствие разрушения крупного подземного канализационного коллектора. При этом во время проверки, проведённой префектуральными властями в январе-феврале 2022 года, никаких нарушений выявлено не было.

Кабина грузовика, где предположительно находится водитель, до сих пор остаётся под завалами.

Городская администрация Ясио распорядилась об эвакуации местных жителей в связи с пролегающими в зоне обрушения газопроводами. Администрация префектуры Сайтама обратилась к 1,2 миллионам жителей 12 муниципальных образований, включая Ясио, с просьбой временно воздержаться от пользования канализацией. В отдельных районах Ясио наблюдаются перебои в работе интернета и стационарной телефонной связи, что вызывает опасения относительно долгосрочных последствий происшествия.



















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