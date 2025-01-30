Япония вводит санкции против комитета ООН за вмешательство в вопрос о престолонаследии

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Токио, 29 января (Jiji Press) -- В ответ на рекомендации Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин о пересмотре Закона об Императорском доме Япония приняла ряд ограничительных мер. По словам официального представителя МИД Японии Китамуры Тосихиро, выступившего на пресс-конференции 29 января, правительство страны уведомило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека об исключении данного комитета из списка получателей добровольных финансовых взносов.

В октябре прошлого года Комитет опубликовал «итоговые рекомендации» по результатам рассмотрения ситуации в Японии, призвав к пересмотру Закона об Императорском доме, который в настоящее время допускает наследование престола только по мужской линии. Японская сторона потребовала отзыва этих рекомендаций, подчеркнув, что «вопрос престолонаследия является фундаментальным для государственного устройства страны, и вмешательство Комитета в регулирование Закона об Императорском доме недопустимо». Несмотря на требование японской стороны, рекомендации остались в силе.

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