Хаяси заявил о сотрудничестве с международными органами по защите данных в деле китайской компании DeepSeek

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Токио, 30 января (Jiji Press) -- Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса сообщил в ходе пресс-конференции 30 января, что «пока не располагает информацией о принятии каких-либо конкретных мер со стороны Комиссии по защите персональных данных» в связи с предполагаемым неправомерным использованием данных китайской компанией DeepSeek (深度求索), разрабатывающей системы генеративного искусственного интеллекта. Он также добавил, что «правительство примет надлежащие меры в сотрудничестве с органами по защите данных других государств».

Говоря о генеративном искусственном интеллекте, Хаяси подчеркнул «наличие различных рисков, в том числе распространения дезинформации и утечки персональных данных». Он также заверил, что правительство будет пристально следить за развитием технологий искусственного интеллекта на международном уровне.

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