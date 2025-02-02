Правительство Японии повысит сборы за заявления на проживание для иностранцев

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Токио, 31 января (Jiji Press) -- Правительство Японии на заседании кабинета министров 31 января приняло решение о внесении изменений в указ о применении закона об иммиграционном контроле и признании беженцев, предусматривающий повышение сборов за процедуры оформления проживания иностранцев в связи с ростом цен и расходов на персонал. Изменения коснутся восьми видов заявлений, включая изменение статуса проживания и получение разрешения на постоянное проживание. Новые правила вступят в силу 1 апреля.

Сбор за подачу заявления на изменение статуса проживания и продление срока пребывания будет повышен с 4000 до 6000 йен. При подаче заявления онлайн сбор составит 5500 йен, что направлено на снижение нагрузки на приёмные пункты.







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