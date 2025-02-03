Новая система реализации резервного риса на фоне изменений в государственной политике

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Токио, 31 января (Jiji Press) -- Министерство сельского хозяйства Японии представило и получило одобрение новой системы реализации государственных рисовых резервов на заседании продовольственного подкомитета Совета по вопросам продовольственной политики, сельского хозяйства и развития сельских территорий, выступающего консультативным органом при министре сельского хозяйства. Данное решение было принято после резкого роста цен на рис прошлым летом, вызванного так называемыми «рисовыми волнениями эпохи Рэйва» и усилением конкуренции между торговыми компаниями. Новая система, предусматривающая продажу риса с обязательством обратного выкупа, направлена на стабилизацию рынка.

Если ранее использование резервного риса допускалось только в случае снижения производства из-за неурожая, то теперь политика была пересмотрена для решения проблем с распределением продукции.

Согласно новой системе, Министерство сельского хозяйства получает право самостоятельно принимать решение о реализации резервов при возникновении сбоев в системе распределения риса. При этом покупатели обязуются в течение года выкупить аналогичный объем отечественного риса того же качества.

На заседании члены совета поддержали введение новой системы, отметив, что «хотя ценообразование и баланс спроса и предложения должны регулироваться рынком, данная мера является вынужденной» и что «игнорировать чрезмерные колебания рынка было бы неразумно».

В качестве потенциальных получателей резервного риса рассматриваются заготовительные организации, включая Национальную федерацию сельскохозяйственных кооперативов (ДЗА Дзэнно), испытывающие трудности с закупками. Министерство сельского хозяйства будет определять сроки и объемы реализации резервов в зависимости от ситуации на рынке.







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