Трамп проведёт встречу с премьер-министром Японии Исибой на следующей неделе

Новости

Вашингтон, 31 января (Jiji Press) -- Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей встрече с премьер-министром Японии Исиба Сигэру в Вашингтоне во время общения с журналистами в Белом доме. Первая встреча лидеров запланирована на 7 февраля. «Я испытываю глубокое уважение к Японии, очень люблю эту страну и с нетерпением жду нашей встречи», – подчеркнул Трамп.

Исиба станет вторым иностранным лидером, с которым встретится Трамп после вступления в должность, после премьер-министра Израиля Нетаньяху, визит которого намечен на 4 февраля. Оперативная организация встречи после формирования новой администрации призвана продемонстрировать устойчивость японо-американского альянса.

На вопрос о повестке встречи Трамп кратко ответил: «Пока не определено. Инициатива исходила от японской стороны». Также он почтил память своего близкого друга, бывшего премьер-министра Абэ Синдзо: «Его уход – огромная потеря. Это были одни из самых тяжёлых дней».

Визит Исибы в США запланирован на 6-8 февраля. В ходе переговоров предполагается обсудить «формирование нового формата союзнических отношений, отвечающего национальным интересам обеих стран». В повестке – подтверждение действия статьи 5 японо-американского договора безопасности в отношении островов Сэнкаку в префектуре Окинава и вопрос сотрудничества по проблеме японских граждан, похищенных КНДР.

Японская сторона с осторожностью относится к возможным требованиям США об увеличении оборонных расходов и введении новых тарифов. Исиба планирует сделать акцент на вкладе японских компаний в американскую экономику через инвестиции и создание рабочих мест, стремясь укрепить экономическое сотрудничество между странами.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]