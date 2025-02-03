Япония приобретает у США ракетные комплексы SM-6 на 140 млрд йен

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Вашингтон, 31 января (Jiji Press) -- Правительство США в пятницу одобрило продажу Японии зенитных ракет-перехватчиков «SM-6» на общую сумму порядка 900 миллионов долларов (примерно 140 миллиардов йен) и направило соответствующее уведомление в Конгресс.

Японское правительство намерено приобрести до 150 ракет SM-6 для оснащения кораблей своих Морских сил самообороны.

Как отмечается в заявлении Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США, «данная сделка существенно усилит вклад Японии в интегрированную систему противоракетной обороны в Индо-Тихоокеанском регионе».

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