Япония приобретает у США ракетные комплексы SM-6 на 140 млрд йен
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Вашингтон, 31 января (Jiji Press) -- Правительство США в пятницу одобрило продажу Японии зенитных ракет-перехватчиков «SM-6» на общую сумму порядка 900 миллионов долларов (примерно 140 миллиардов йен) и направило соответствующее уведомление в Конгресс.
Японское правительство намерено приобрести до 150 ракет SM-6 для оснащения кораблей своих Морских сил самообороны.
Как отмечается в заявлении Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США, «данная сделка существенно усилит вклад Японии в интегрированную систему противоракетной обороны в Индо-Тихоокеанском регионе».
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