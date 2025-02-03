SoftBank Group и OpenAI создадут совместное предприятие в сфере ИИ

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Токио, 3 февраля (Jiji Press) -- Японская корпорация SoftBank Group Corp. 3 февраля сообщила о достижении договоренности с американским лидером в области искусственного интеллекта OpenAI о создании совместного предприятия по разработке и реализации передовых систем ИИ для корпоративных клиентов.

В рамках сотрудничества компании займутся разработкой и продвижением инновационной системы искусственного интеллекта «Кристал интеллидженс», ориентированной на корпоративный сектор. SoftBank Group будет ежегодно выделять OpenAI 3 миллиарда долларов (что эквивалентно примерно 450 миллиардам йен) на разработку и операционные расходы.

Планируется внедрение «Кристал интеллидженс» во все подразделения SoftBank Group с целью оптимизации рабочих процессов и расширения бизнес-возможностей. При этом совместное предприятие получит эксклюзивные права на распространение системы среди ведущих японских компаний.







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