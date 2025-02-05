Обвиняемый Кимура отрицает намерение убить экс-премьера Кисида

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Вакаяма, 4 февраля (Jiji Press) -- В окружном суде Вакаямы началось слушание с участием присяжных по делу 25-летнего Кимура Рюдзи, обвиняемого в попытке убийства и других преступлениях. Инцидент произошел в апреле 2023 года, когда во время предвыборного выступления действовавшего премьер-министра Кисида Фумио в городе Вакаяма было брошено взрывное устройство. Обвиняемый отрицает намерение убийства, а защита настаивает на переквалификации дела на причинение телесных повреждений.

Ключевыми вопросами судебного разбирательства станут наличие умысла на убийство и мощность взрывного устройства. Особый интерес вызывает вопрос о мотивах преступления, поскольку после задержания Кимура отказывался давать показания.

В обвинительной речи прокуратура отметила, что подсудимый изучал график выступлений Кисида на веб-сайте и прорабатывал маршрут к рыбному порту, где произошел инцидент. По данным следствия, фрагмент брошенного Кимурой взрывного устройства пробил контейнер на расстоянии около 60 метров, что свидетельствует о потенциально смертельной опасности содеянного. Прокуратура квалифицировала действия как «террористический акт, направленный против действующего премьер-министра, создавший угрозу для окружающих и подрывающий основы демократии».

В суде были продемонстрированы кадры, на которых Кимура после задержания заявляет: «Я покончу с ограниченным избирательным правом и реализую всеобщее избирательное право».

Адвокаты утверждают, что целью подзащитного было «привлечь общественное внимание», и отрицают наличие умысла на убийство. По их словам, хотя обвиняемый действительно изготовил взрывное устройство и провел его испытание в лесу около своего дома, он не осознавал его реальной мощности.

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