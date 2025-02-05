Экспорт продовольствия Японии достиг рекордных 1,5 трлн йен в 2024 году, но целевой показатель в 2 трлн остаётся недостижимым

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Токио, 4 февраля (Jiji Press) -- Согласно данным, опубликованным Министерством сельского хозяйства Японии, объём экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в 2024 году вырос на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,5073 трлн йен. Это двенадцатый год подряд, когда показатель бьёт исторический рекорд. Хотя увеличение поставок в США и другие страны компенсировало падение экспорта в Китай, который ввёл эмбарго на импорт морепродуктов в ответ на сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» компании «Токио Электрик Пауэр», достижение правительственной цели в 2 трлн йен к 2025 году остаётся маловероятным.

В региональном разрезе крупнейшим экспортным рынком стали США, где объём поставок вырос на 17,8% до 242,9 млрд йен. Этому способствовало развитие новых каналов сбыта морского гребешка как альтернативы китайскому рынку. Экспорт на Тайвань увеличился на 11,2% до 170,3 млрд йен за счёт роста поставок морского гребешка и популярных в качестве подарков яблок. В то же время поставки в Китай сократились на 29,1% до 168,1 млрд йен, а в Гонконг упали на 6,6% до 221 млрд йен.

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