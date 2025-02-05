Honda предлагает Nissan стать дочерней компанией

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Токио, 4 февраля (Jiji Press) -- Стало известно, что Honda выдвинула предложение о приобретении акций Nissan с целью превращения компании в свою дочернюю структуру. Предполагается, что это позволит усилить влияние на управление и ускорить процесс реструктуризации Nissan. Однако реализация этого плана остается неясной из-за сильного сопротивления со стороны Nissan.

В декабре прошлого года компании договорились начать переговоры об объединении управления. В случае успешной реализации планировалось создание холдинговой компании, под управлением которой находились бы обе компании. Однако составление плана реструктуризации Nissan, которое Honda ставит условием для объединения, столкнулось с трудностями. По всей видимости, Honda пришла к выводу о необходимости получить контроль над управлением Nissan через превращение его в дочернюю компанию для продвижения реструктуризации.

Президент Nissan Учида Макото во время пресс-конференции, объявляя о начале переговоров по объединению управления, подчеркнул равноправный характер отношений между компаниями, заявив: «Нет такого, что кто-то выше, а кто-то ниже». Руководство Nissan выразило недовольство предложением стать дочерней компанией Honda, заявив: «Невозможны никакие варианты, кроме того, о чем было достигнуто соглашение в декабре прошлого года».

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