Toyota прогнозирует рекордную прибыль в 4,52 трлн йен

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Токио, 5 февраля (Jiji Press) -- Крупнейший японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. в среду существенно улучшил прогноз по финансовым показателям на текущий финансовый год, который завершится в марте, на фоне стабильных продаж и выгодного курса йены.

Компания повысила прогноз чистой прибыли почти на триллион йен – до 4,52 трлн йен с ранее заявленных 3,57 трлн йен. Ожидаемая выручка увеличена до 47 трлн йен с предыдущего прогноза в 46 трлн йен, а операционная прибыль должна достичь 4,7 трлн йен вместо планировавшихся ранее 4,3 трлн йен.

Финансовый директор компании Миядзаки Ёити, комментируя улучшение показателей, отметил эффективность мер по оптимизации производства и продаж, заявив, что «компания видит возможности для дальнейшего повышения прибыльности».

Согласно прогнозу, на операционную прибыль окажут негативное влияние рост расходов на персонал и исследования (минус 895 млрд йен), а также увеличение стоимости материалов и поддержка поставщиков (минус 315 млрд йен). Однако эти потери будут компенсированы положительным эффектом от ослабления йены (плюс 540 млрд йен) и сокращения производственных издержек (плюс 290 млрд йен).

Прогноз по общемировым продажам для всей группы Toyota, включая дочерние компании Daihatsu Motor и Hino Motors, сохранен на уровне 10,85 млн автомобилей. При этом компания скорректировала прогнозные курсы валют до 152 йен за доллар (ранее 147 йен) и 164 йен за евро (ранее 161 йен).

Согласно опубликованным финансовым результатам за период с апреля по декабрь 2024 года, выручка компании выросла на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35,6735 трлн йен. Чистая прибыль увеличилась на 3,9% до 4,1003 трлн йен, впервые в истории превысив отметку в 4 трлн йен за этот период. При этом операционная прибыль снизилась на 13,2% до 3,6794 трлн йен, показав первое снижение за два года, но оставаясь при этом второй по величине за всю историю компании.







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