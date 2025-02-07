Япония вводит революционные правила использования донорского материала в репродуктивных технологиях

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Токио, 6 февраля (Jiji Press) — Группа японских парламентариев представила в верхнюю палату парламента законопроект, регулирующий применение вспомогательных репродуктивных технологий с использованием донорских половых клеток.

Документ, внесенный совместно четырьмя парламентскими фракциями — правящей Либерально-демократической партией, партией Комэйто, оппозиционными партиями «Япония инноваций» и Демократической партией народа, призван обеспечить право детей, рожденных с помощью данных технологий, на информацию об их происхождении. По достижении совершеннолетия они получат доступ к данным о физических характеристиках доноров, включая рост, группу крови и возраст.

Законопроектом предусматривается хранение в Национальном центре здоровья и развития детей (Сэтагая, Токио) персональных данных всех участников программы в течение 100 лет. Сюда входят имена и идентификационные номера «Май намба» как супружеских пар и рожденных детей, так и доноров биологического материала. Неидентифицирующая информация может быть раскрыта без согласия донора, а его личные данные станут доступны после смерти при наличии предварительного согласия.

Право на использование репродуктивных технологий получат исключительно официально зарегистрированные супружеские пары с подтвержденным диагнозом бесплодия. Пары, проживающие в гражданском браке, и однополые союзы под действие закона не подпадают. Суррогатное материнство полностью запрещается. Работать с донорским материалом смогут только медицинские учреждения, имеющие государственную аккредитацию. Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы или штраф в размере до 3 миллионов йен.

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